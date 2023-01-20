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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı, NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde başladı. Bakan Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.

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