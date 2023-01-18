Son dakika: İsveç Savunma Bakanı Türkiye’ye gelecek mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan İsveçli mevkidaşıyla görüşme açıklaması!

PRAG'DA ÖNEMLİ TEMAS

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da dün Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.

Bakan Akar, dünkü ziyaretinde Savunma Bakanlığı'nda Çek mevkidaşı Jana Cernochova ile görüşmesinin ardından Parlamento binasına geçerek Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi, askeri eğitim iş birliği olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.