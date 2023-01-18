Son dakika: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveçli mevkidaşıyla görüşme açıklaması!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç Savunma Bakanı ile görüşme yapılacak mı?" sorusuna "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." diyerek cevap verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç Savunma Bakanı ile görüşme yapılacak mı?" sorusuna "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." diyerek cevap verdi.
PRAG'DA ÖNEMLİ TEMAS
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da dün Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.
Bakan Akar, dünkü ziyaretinde Savunma Bakanlığı'nda Çek mevkidaşı Jana Cernochova ile görüşmesinin ardından Parlamento binasına geçerek Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi, askeri eğitim iş birliği olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayisi şirketlerinden Omnipol'a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti. Bakan Akar'ın ziyareti, Çekya'ya 14 sene sonra Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da önem taşıyor. Öte yandan Bakan Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Bakan Akar'ı gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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