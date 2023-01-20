Başkan Erdoğan Miçotakis’i bir kez daha uyardı: Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür

Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insanfına terk edemeyiz. Meydanı, milletimizin gurur kaynağı olan Savunma Sanayi göreve geldiğimizde, ne kadar yerliydi. Yüzde 20 şimdi ne kadar yüzde 80. Nereden nereye? Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde İHA'larımız, SİHA'larımız gidiyor, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ee? Bu Atina'yı vurursa ne olacak? Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız, biz eli kolu bağlı mı duracağız. Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız ve durmayacağız" diye konuştu.

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