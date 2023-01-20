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YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesine ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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YÖK’ten İstanbul Şehir Üniversitesine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün 12 Aralık 2019 tarihli yazısında ödemesi geciken borçları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aktardığını bildirerek, "YÖK bütün bu süreçte üniversite yetkililerine, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bütün imkanları ve yolları kullanmaları beklentisini birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler ne yazık ki gerçekleşmemiştir." açıklamasını yaptı.

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