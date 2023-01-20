Azerbaycan basınında gündem Başkan Erdoğan! ABD ve NATO Erdoğan'a muhtaç
Azerbaycan basını Başkan Erdoğan'ın başarılı siyasetini manşetlere taşıdı. Dünya genelindeki diplomasi trafiğini gündeme alan Azerbaycan basınından Globalinfo.az, "Türkiye küresel süper güç. ABD-NATO ikilisi Erdoğan'a muhtaç" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde devam ettirdiği başarılı diplomasiyi yakından takip eden Azerbaycan basınından Globalinfo.az, ABD-NATO ikilisinin Başkan Erdoğan'a muhtaç olduğunu yazdı.
"ABD-NATO ERDOĞAN'A MUHTAÇ"
Türkiye'nin Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir söz sahibi olduğunu söyleyen gazete, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünün arttığını belirtti.
Gazete, Türkiye'nin öncü ve bazı durumlarda kurtarıcı bir role sahip olduğunu ifade ederek "Hatta bazı analistler, oluşan durumda ABD-NATO ikilisinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtaç olduğunu iddia ediyor. Bu, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünü ciddi şekilde artırıyor." dedi.
"TÜRKİYE KÜRESEL BİR SÜPER GÜÇ"
Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasının Azerbaycan'ın imkanlarını da genişlettiği belirtilen haberde, siyaset bilimci Züriyye Garayeva "Türkiye'nin bugün sadece bölgesel değil, küresel bir süper güç olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi ve "Bugün Ankara, gerek bölgede gerekse dünyada yaşanan süreçlerde yön veren statüde. Türkiye, Libya'da meşru hükümetin desteklenmesinde, Irak ve Suriye'nin teröristlerden temizlenmesinde yer aldı ve binlerce göçmene kucak açtı." ifadelerini kullandı.
"DUDAK UÇUKLATAN GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU"
Garayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisine karşı oluşturulan güçlü cepheye rağmen haklarından ve menfaatlerinden vazgeçmediğini belirterek, Azerbaycan'ı da küresel güçlere karşı koruduğunu söyledi.
Garayeva, "Bakü'yü karşı tehdit savuran güçlere 'biz Azerbaycan'ın yanındayız' mesajını verdi. Askeri tatbikatlarla gövde gösterisi yapan İran'a karşı ortak askeri tatbikatlar yaparak onları bir çatışma durumunda nelerin beklediğine dair 'dudak uçuklatan' bir görüntü oluşturdu." dedi.
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