Azerbaycan basınında gündem Başkan Erdoğan! ABD ve NATO Erdoğan’a muhtaç

Gazete, Türkiye'nin öncü ve bazı durumlarda kurtarıcı bir role sahip olduğunu ifade ederek "Hatta bazı analistler, oluşan durumda ABD-NATO ikilisinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtaç olduğunu iddia ediyor. Bu, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünü ciddi şekilde artırıyor." dedi.