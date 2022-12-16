Yunanistan'dan ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için yeni plan! Miçotakis'in hamlesi deşifre oldu
Uluslararası platformlarda Türkiye hakkında iftiralarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin F-16 savaş jeti satmaması için uğraşmaya devam ediyor. Yunan Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlamak için hazırladığı son plan ortaya çıktı.
Türkiye ile Yunanistan arasında iplerin gerilmesine neden olan olay Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'İn 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çıkışıydı. O günden beri Yunanistan F-16satışına engel olmaya çalışsa da ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmıştı. Yunan muhabir teknik görüşmelerin tamamlandığını bildirse de Yunan lobisi ısrarcı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi tırmandıran F-16 krizinin yankıları Yunan basınında sürüyor. ABD'deki Yunan lobisi Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasına engel olmak için son kozunu oynamaya hazırlanıyor...
ERT muhabiri Lena Argyris'in bildirdiğine göre, Washington ile Ankara arasındaki F16'lar için teknik görüşmeler tamamlandı ancak Yunan lobisi F-16 satışına engel olmak konusunda ısrarcı...
Türk düşmanı olarak bilinen Bob Menendez yine skandal sözlerle satışı engellemeye çalıacağını vurguladı. Yunan basını bunu "Uluslararası satışlar konusunda son söz Kongre'ye aittir ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Menendez , böyle bir gelişmeyi engelleme niyetini defalarca ifade etmiştir." sözleri ile gündemine taşıdı.
ERT tarafından bildirilen habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, "politikamıza dayanarak, önerilen savunma transferleri hakkında Kongre'ye resmi olarak iletilinceye kadar kamuoyuna yorum yapmıyor veya onaylamıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve görüşmelerin tamamlandığı bilgisi teyit edillemedi.
ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD, NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğine değer veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO'da birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
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