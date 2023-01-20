6 yaşında istismar edildiğini iddia eden H.K.G.’nin mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı! Mağdur kızın annesinden flaş iddia

"ALTINLARI ALIP KAÇ"

Hakimin "Zekirdek" isimli kişinin görüştü kişi olup olmadığını sorması üzerine H.K.G., dikkat çeken "altınları alıp kaçma" iddiasını dillendirdiği ifadesinde şöyle konuştu:

"Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana 'ben seni korurum, ben seni onlardan korurum, altınların var mı?' dedi. Ben de olduğunu söyledim. Bana 'altınlarını al kaç' dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı. Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum."

H.K.G., radyo sunucusu "Zeki" ile sadece mesajlaştığını, kendisine fotoğraf yollamadığını öne sürdü.