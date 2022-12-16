6 yaşındaki çocuk istismarında flaş gelişme! Haydarpaşa Numune’den alınan rapor ortaya çıktı

Şüphelilerin hastanede kendi aralarındaki konuşmaya H.K.G'nin de şahit olduğu, başka birinin kemik testine sokulduğundan bu şekilde haberdar olduğu iddianamede anlatılmıştı. H.K.G. yerine 18 yaşında bir kişinin teste girmesi gerekirken, daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızdığı, "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz. Ama savcı iyi yedi" sözleri de iddianamede aktarılmıştı.