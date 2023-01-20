Genel af çıkacak mı 2023? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı, olacak mı? Adalet Bakanlığı son durum

UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ SUÇ VE CEZALAR

Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek ceza kapsamına alınacak.

Böylelikle bu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırının, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılması planlanıyor.

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak.

El konulan maddenin uyuşturucu olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddeler imha edilebilecek.