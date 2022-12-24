6 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını taşıyan dava! Bakan Yanık son durumu açıkladı: Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız

AK Parti iktidarları olarak yüzde 71 oranında 16-17 yaşlarında erken yaşta evlilikler azaldı. Erken yaşta evlilik 2022'de yüzde 2.34'e düştü. İçişleri Bakanlığı'nın nüfus verileri üzerinden. Mücadele ettiğinizde toplumda bunun karşılığı var. Hem şiddetle hem de erken yaşta evliliklerle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Erken yaşta evlilikleri önlemekle ilgili yasal düzenlemelerimizi yapmıştık, yasal düzenlemeler oldukça önemli. Çok ciddi bir mesafe alındı. Çok ciddi eğitim ve farkındalık çalışmaları var. 15 yaş altı çocukların cinsel istismarını şikayete bağlı olmaktan çıkarmak. 14 yaşındaki kız çocuğu istismara uğramışsa doktor ihbar etmeli. Herhangi bir kamu personeli bunu ihbar etmek zorunda. 15 yaş altı için rıza yoktur.