6 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını taşıyan dava! Bakan Yanık son durumu açıkladı: Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında 6 yaşındaki çocuğun istismar edildiği iddiasını taşıyan dava hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık sözlerinde "Maddi gerçeği artık mahkemelerimiz ortaya çıkaracak. Mahkemenin süreci tamamlamasını bekleyeceğiz. Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASI
(6 yaşındaki ÇOCUĞA İSTİSMAR) H.K.G. davasından başlayarak konuyu genişletelim. Biliyorsunuz dava açıldı ve hemen davaya müdahil olduk. Sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ettik. 2 sanık tutuklandı, duruşma tarihi 30 Ocak'a açındı. Maddi gerçeği artık mahkemelerimiz ortaya çıkaracak. Mahkemenin süreci tamamlamasını bekleyeceğiz. Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız.
ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?
Dünyada ve Türkiye'de maalesef çeşitli sebeplerle erken yaşta evlilik gerçeği var maalesef. Ülkemizde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz, evlilik yaşıyla ilgili düzenlemelerin değiştiğini görüyoruz. 15 yaş hukuki evlilik yaş olduğu yaşlar da var bugün baktığımızda rüşt yaşı 18. Medeni kanunumuzda 17 yaş aile rızasıyla, 16 yaş mahkeme kararıyla evlilik olabiliyor. 16 yaşın altındakiler hukuken zaten tanınmayan evlilikler. Rıza vs. savunma olarak ortaya konamaz. Erken yaşta zorla evlilikler de ağırlıklı mağdur kadınlar.
AK Parti iktidarları olarak yüzde 71 oranında 16-17 yaşlarında erken yaşta evlilikler azaldı. Erken yaşta evlilik 2022'de yüzde 2.34'e düştü. İçişleri Bakanlığı'nın nüfus verileri üzerinden. Mücadele ettiğinizde toplumda bunun karşılığı var. Hem şiddetle hem de erken yaşta evliliklerle mücadelemizi sürdürüyoruz.
Erken yaşta evlilikleri önlemekle ilgili yasal düzenlemelerimizi yapmıştık, yasal düzenlemeler oldukça önemli. Çok ciddi bir mesafe alındı. Çok ciddi eğitim ve farkındalık çalışmaları var. 15 yaş altı çocukların cinsel istismarını şikayete bağlı olmaktan çıkarmak. 14 yaşındaki kız çocuğu istismara uğramışsa doktor ihbar etmeli. Herhangi bir kamu personeli bunu ihbar etmek zorunda. 15 yaş altı için rıza yoktur.
23 ilde eylem planlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz. Eğitime erişimin zor olduğu yerlerde erken yaşta evliliklere daha çok rastlıyoruz.
Bu ülkenin vatandaşlarının hiçbiri hukuktan bağımsız değil. Ne olursa olsun, bu hukuk bizi bağlar. Kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez. Diyanet, kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük paydaşlarımızdan birisi. İslam tarihi boyunca da evlilik hukukuyla alakalı çok çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler vardır. Osmanlı döneminde Mecellede evlilik yaşı 17'dir.
Bizim inancımız akılla ve bilimle paralel giden bir inançtır. Bunu hiçbirimiz kendi algımıza göre değerlendirmeye sahip değiliz. Kimse güzel inancımızı kullanarak meşrulaştırmaya çalışmasın.
BAKANLIK NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?
İki ana yöntem. Bir, mağdurlar kolluk kuvvetlere gider, kolluk şiddet, istismar olduğunu tespit edince. Mağdur Aile Bakanlığı'nın ALO 183 hattını arıyor. Biz hemen kolluğu yönlendiriyoruz.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Kadına yönelik şiddet günden güne azalıyor. 4. eylem planımız 2023 faaliyet planını Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıkladı.Adalete erişim, koordinasyon çok önemli, veri ve istatistik bu çok önemli bir başlık doğru topladığınızda risk bölgelerini belirleyip tedbir çalışmanın mümkün, ir tanesi de fail odaklı yaklaşım. Fail odaklı yaklaşım nedir? Bu faili rehabilite etmediğiniz de tekrar ediyor. Rehabilitasyon süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz, failin rehabilitasyon desteği alıp almadığını denetliyoruz.
KORUYUCU AİLE
Koruyucu aile, evlat edinmeden farklı olarak, ailenin nüfusuna geçirmeden bakım hizmetini üstlenmesi. Başvuran tekil de olabilir. Biz koruyucu aile olmak istiyoruz diye bize başvuruyorlar. Biz çocuklarımız için iyi olacağına kanaat getirdiğimizde koruyucu aile olarak kabul ediyoruz. Kasım sonu itibarıyla 7 bin 375 koruyucu ailemiz var. Koruyucu ailelerimizden önemli bir kısmının yüzde 65'in üzerinde diye hatırlıyorum kendi biyolojik çocukları var. 30 Haziran'ı koruyucu aile günü olarak ilan ettik. Koruyucu aile için Aile Bakanlığı'na başvurulması yeterli olacaktır.
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