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Son dakika: MSB'den ABD ile yapılan F-35 görüşmesine dair flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika: MSB’den ABD ile yapılan F-35 görüşmesine dair flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin Washington'da gerçekleştirdiği F-35 istişareleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen ikinci F-35 istişare toplantısıyla ilgili bilgilendirme açıklaması yapıldı.

MSB "Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır." denildi.

Bakanlık, "Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" detayını paylaştı.

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