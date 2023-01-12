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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 zanlı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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