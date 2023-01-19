Çanakkale'de deprem son dakika! 19 Ocak Çanakkale depremi şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 19 Ocak son depremler listesi...
Çanakkale'de deprem... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.58'de yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (19 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.19 08:58:32 39.4922 25.8865 7.2 -.- 3.6 3.4 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 08:55:20 38.5248 44.7835 5.0 -.- 4.4 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 08:49:40 40.8302 31.6892 7.1 -.- 1.6 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.01.19 08:39:53 39.4790 25.8668 11.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 08:29:36 39.4973 25.8680 8.4 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 08:21:02 38.3378 27.2572 2.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.19 08:17:42 40.6855 30.4058 14.4 -.- 1.8 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.19 07:12:28 39.5252 25.8127 5.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 06:51:49 39.4957 25.8847 7.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 06:35:27 39.4827 25.8918 6.0 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 06:15:38 39.4755 25.8908 11.1 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 06:07:15 39.4907 25.8713 6.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 06:00:47 39.4747 25.8828 5.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 05:58:28 39.5030 25.7778 6.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.19 05:57:51 39.4930 25.8908 11.9 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 05:40:40 40.6358 42.0503 9.2 -.- 1.6 -.- TUTLU-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.19 05:22:27 39.4965 25.8633 10.9 -.- 4.7 4.4 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.01.19 05:22:27)
2023.01.19 04:47:36 38.3552 27.2292 8.9 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.19 03:48:22 38.5698 44.5867 5.0 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 03:46:31 40.6110 28.9172 6.7 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.19 03:34:56 39.3523 26.2535 3.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:31:44 39.3747 26.2550 11.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:28:57 39.3705 26.2865 3.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:09:53 38.4392 44.6322 20.7 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 03:00:54 38.6158 44.7228 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 02:41:43 36.9185 30.2935 5.0 -.- 1.7 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.01.19 02:38:23 39.3697 26.2180 15.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 02:28:03 38.3408 27.2050 15.8 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.19 02:13:51 39.3513 26.1980 15.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 02:12:10 38.5855 44.8318 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 01:53:24 38.5678 44.7812 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 01:51:47 38.5062 44.8525 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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