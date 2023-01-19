Çanakkale’de deprem son dakika! 19 Ocak Çanakkale depremi şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER

Çanakkale'de deprem... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.58'de yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.