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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında

Son dakika... İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9.900 Captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.

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