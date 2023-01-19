Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Turandot" operasını izledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen "Turandot" operasını izledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan temsile, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan "Turandot", İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz eserleri arasında yer alıyor.
Puccini'nin tamamlayamadan vefat ettiği, dünyaca ünlü üç perdelik opera, Uzak Doğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın, Çin Prensesi Turandot'a aşkı öğreten Calaf'ı seslendirdiği eserde, Turandot'a Feryal Türkoğlu ses verdi.
İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin dekorunu Özgür Usta, kostümlerini ise Savaş Camgöz tasarladı.
Orkestrayı Andrea Solinas'ın yönettiği temsilin başlıca rollerini Kemal Okan Başel, Yiğitcan Tatlıoğlu, Tuğba Mankal, Çetin Kıranbay, İbrahim Halil Turgut, Veysel Barış Yanç, Emre Uluocak ve Serkan Sarıkaya paylaştı.
Eseri, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay izledi.
Opera gösterisi sonrası sahnenin arka kısmına geçen Emine Erdoğan, sanatçıları kutladı. Sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Murat Karahan ile sohbet etti.
Yoğun ilgi gösterilen programda Emine Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
TÜRKÇEDE "TURAN'IN KIZI" ANLAMINI TAŞIYOR
İlk olarak Puccini'nin ölümünden bir yıl sonra seyirciyle buluşan "Turandot", İtalyan opera sanatının en güzel örnekleri arasında yer alıyor.
Farsi bir sözcük olan "Turandot", Türkçede "Turan'ın kızı", Orta Asya'da ise "Turan'ın prensesi" anlamını taşıyor.
Opera, efsane çağlarında Çin imparatorunun kızı prenses Turandot'un, büyükannesinin yaşadıklarının öcünü almak üzere erkeklerden intikam almasını konu ediniyor.
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