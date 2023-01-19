Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Turandot" operasını izledi

TÜRKÇEDE "TURAN'IN KIZI" ANLAMINI TAŞIYOR

İlk olarak Puccini'nin ölümünden bir yıl sonra seyirciyle buluşan "Turandot", İtalyan opera sanatının en güzel örnekleri arasında yer alıyor.

Farsi bir sözcük olan "Turandot", Türkçede "Turan'ın kızı", Orta Asya'da ise "Turan'ın prensesi" anlamını taşıyor.

Opera, efsane çağlarında Çin imparatorunun kızı prenses Turandot'un, büyükannesinin yaşadıklarının öcünü almak üzere erkeklerden intikam almasını konu ediniyor.









