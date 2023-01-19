John Bolton’un Türkiye’deki seçimlere yönelik skandal çağrısına İbrahim Kalın’dan tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

"ERDOĞAN BİZİ SABOTE ETTİ"

Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.

Bolton ayrıca Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu tersini yaptığını ve Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığı görüşünü paylaşmıştı.

John Bolton, geçtiğimiz yıl FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.