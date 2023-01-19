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John Bolton'un Türkiye'deki seçimlere yönelik skandal çağrısına İbrahim Kalın'dan tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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John Bolton’un Türkiye’deki seçimlere yönelik skandal çağrısına İbrahim Kalın’dan tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

Batı devletlerine Türkiye'deki muhalefete yardım ederek Başkan Erdoğan'ın durdurulabilecekleri çağrısında bulunan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın paylaşımında " Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"MUHALEFETE YARDIM EDİLİRSE ERDOĞAN DURDURULABİLİR"

Batılı ülkelere Erdoğan'ı devirmek için yalvaran Bolton, "Batı, Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir." ifadelerini kullandı.

NATO ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Bolton geçtiğimiz günlerde de, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istemişti. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini de desteklemişti.

Bolton'un bu sözleri büyük tepki çekerken konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın paylaşımında "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kulandı.

15 TEMMUZ'U DESTEKLEMİŞTİ: "ERDOĞAN DEVRİLİRSE GÖZYAŞI DÖKMEM"

Bolton bu açıklamaları akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesi canlı yayında Türkiye hakkındaki skandal sözlerini getirdi.

ABD'nin bölgesel politikalarından çok Erdoğan ve Türkiye nefreti ile birlikte İslam düşmanlığını da gözler önüne seren Bolton, darbe gecesinde "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.

Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.

Bolton FOX yayınında akılalmaz ifadelerde bulunurken, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu iddia ederek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." demişti.

"ERDOĞAN BİZİ SABOTE ETTİ"

Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.

Bolton ayrıca Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu tersini yaptığını ve Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığı görüşünü paylaşmıştı.

John Bolton, geçtiğimiz yıl FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.

John Bolton’dan darbe itirafı JOHN BOLTON'DAN DARBE İTİRAFI

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