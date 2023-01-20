Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı Resmi Gazete'de! İşte isim isim hakim ve savcıların listesi! HSK kararları...

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait yeni kararlar açıklandı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 27 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Aralık 2022 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hükim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile idari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı 118 Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurduktan halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yaniden intrknmesini isteyebilirler.