Emine Erdoğan: Küresel düzeyde somut adım atmazsak yaşam alanı kalmayacak

Sıfır Atık'ın öncüsü Emine Erdoğan, milletin evinde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen "Ortak evimiz dünya için sıfır atık" temalı programa katıldı. Emine Erdoğan, büyükelçilerin sadece devletler değil, medeniyetler arasında da köprüler kurduğunu, milletlerin kalplerini birbirine yakınlaştırdığını dile getirdi. Türkiye'nin sevdiği ve sevildiği topraklar için "gönül coğrafyası" tanımını kullandığına işaret eden Emine Erdoğan, "Her biriniz, sınır çizilmeyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin temsilcilerisiniz ve bugün burada büyük bir kardeşliğin timsali olarak bulunuyorsunuz" dedi.

HER KRİZ İNSANLIĞI TEK YÜREK OLMAYA ÇAĞIRIYOR

Dünyanın artan çatışmalar, göçler, salgın hastalıklar, sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: