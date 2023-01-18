Ahmet Davutoğlu terör sevici Metin Pirani’yi ağırladı

Terör sevici Metin Pirani, o dönemde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki göstermişti. Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen terör sevici Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" demişti.