Ahmet Davutoğlu terör sevici Metin Pirani'yi ağırladı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK'nın yurt içindeki eylemlerini meşru, Avrupa'da yaptıklarını ise meşru bulmayan, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen sözde STK'nın Genel Sekreteri Metin Pirani ile görüştü.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözde 'Kürdistan Azadi Hareketi'nin Genel Sekreteri Metin Pirani'yi makamında ağırladı.
DAVUTOĞLU'NDAN KÜRTÇE EĞİTİM VE ANAYASA VAADİ
Örgüt propagandasını yapan sözde STK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pirani, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kürtçe Eğitim ve Yeni Anayasa konuları ele alındı. Misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
PKK SEVİCİ PİRANİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM: TERÖR EYLEMLERİ TÜRKİYE'DE MEŞRU AVRUPA'DA DEĞİL!
Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçı bir Fransız tarafından düzenlenen saldırıda PKK'lı 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında terör örgütünün sempatizanları Paris sokaklarını yakıp yıkmış, olaylarda 31 Fransız polisi yaralanmıştı.
Terör sevici Metin Pirani, o dönemde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki göstermişti. Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen terör sevici Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" demişti.
DAVUTOĞLU'NUN 'KÜRTÇE' VAADİ: "TÜRKLER DE KÜRTÇE ÖĞRENMELİ"
Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
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