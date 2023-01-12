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İmamoğlu yüzden yarıda kalmıştı! Almanya ziyareti içinde kalan Kılıçdaroğlu icazet turuna kaldığı yerden devam edecek

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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İmamoğlu yüzden yarıda kalmıştı! Almanya ziyareti içinde kalan Kılıçdaroğlu icazet turuna kaldığı yerden devam edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dava kararı sonrası Saraçhane'de düzenlediği tiyatro için Almanya'dan acil dönüş yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ocak ayı sonunda yarıda kestiği ziyareti tamamlayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava hapis cezasıyla karar bağlanınca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'dan İstanbul'a gelince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Almaya ziyaretini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Özel uçakla Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu, yarıda kestiği programı için yeniden program hazırladı.

Kılıçdaroğlu; Almanya ziyaretini bu ay bitmeden tamamlayacak. Kılıçdaroğlu'nun programının ana teması ise, endüstriyel dönüşüm, akıllı endüstri ve yeşil enerji hamleleri olacak.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden Almanya planı yapması, ilk ziyaretinde Berlin Havalimanı'nda yaşadıklarını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, Berlin Havalimanı'nda pasaport kuyruğuna girmiş, o anlar da sosyal medyada paylaşılmıştı.

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