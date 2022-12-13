İcazet turlarında rota Almanya! Kılıçdaroğlu ithal danışmanıyla bu sefer de çikolata yemeye gidecek! İşte Kılıçdaroğlu’nun programı

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN İCAZET TURLARI

Önce ABD sonra da İngiltere'ye icazet turuna çıkan Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sırasında peşindeki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolması ve uçak yerine karayolunu tercih etmesi tartışmalara neden olmuştu.

ABD'ye icazet ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'nun kara yolu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya'dan geçmesi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. CHP lideri, kaybolan 8 saatini "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.

Fiyaskoya dönen ABD seferinin dönüşünde Kasım ayını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.