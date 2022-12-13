İcazet turlarında rota Almanya! Kılıçdaroğlu ithal danışmanıyla bu sefer de çikolata yemeye gidecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun programı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet turlarının ardından yeni ziyaretini Almanya'ya yapacak. Yarın Almanya'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu'na ithal danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da kimlerle görüşeceği merakla bekleniyor. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın da Almanya'ya gidecek.
İTHAL RİFKİN DE YANINDA
Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.
SÖZDE PROGRAM AÇIKLANDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.
Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.
Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
TARTIŞMALARA NEDEN OLAN İCAZET TURLARI
Önce ABD sonra da İngiltere'ye icazet turuna çıkan Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sırasında peşindeki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolması ve uçak yerine karayolunu tercih etmesi tartışmalara neden olmuştu.
ABD'ye icazet ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'nun kara yolu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya'dan geçmesi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. CHP lideri, kaybolan 8 saatini "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.
Fiyaskoya dönen ABD seferinin dönüşünde Kasım ayını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.
HALK TV'DE BİLE TOPA TUTULDU
İcazet seferleri, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de gündeme geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, ziyaretlerin Türkiye kamuoyunda bir karşılık bulmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun hata yaptığını vurgulayan Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun iki gezisinin de zamanlaması kötü. Geziyle Türkiye arasında bir bağlantı kurulamıyor." diye konuştu.
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