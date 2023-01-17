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FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına büyük darbe!

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına büyük darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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