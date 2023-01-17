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Başkan Erdoğan'ın güçlenen siyaseti Batı'nın gündeminde: NATO Türkiye'den vazgeçmeyi göze alamaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Başkan Erdoğan’ın güçlenen siyaseti Batı’nın gündeminde: NATO Türkiye’den vazgeçmeyi göze alamaz

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda izlediği siyaset, dünyanın en önemli güç merkezlerinin basınında manşetleri süslüyor. İngiliz Economist dergisinde yer alan bir analiz haberde; ABD ve Avrupa Birliği'ne rağmen yaptığı cesur atımlarıyla Türkiye'yi önemli bir alana kaydıran Başkan Erdoğan'ın elinde bulundurduğu güce dikkat çekerek "NATO Türkiye'den vazgeçmeyi göze alamaz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca AB'nin de ilişkilerini hızlandırmadığı Türkiye'nin kendi ağırlık merkezine sahip olduğunu yazan analizde Başkan Erdoğan için çok dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Londra Merkezli dergi The Economist'te "Türkiye'nin yeni agresif dış politikası: Batı için garip bir müttefike dönüştü" başlıklı bir analiz yayınlandı.

Ankara'nın Avrupa'dan bağımsız hareket ettiğini yazan dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizinde iyi iş çıkardığını yazdı.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu da analizde değerlendirildi.

TÜRKİYE KENDİ AĞIRLIK MERKEZİNE SAHİP
Ankara'nın bazı kesimlerce Batı'yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, "Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor." denildi. Türkiye'nin, kendisini Avrupa'nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZLAR"
"NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz." ifadesi kullanılan analizde, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye'ye operasyona ilişkin, kasım ayında 'Kimseden izin alacak değiliz' demişti." tespitlerine yer verildi.

SİHA BAŞARISINA VURGU
Diğer taraftan Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ve Orta Asya'da atılımlar yaptığı, Türk dizilerinin popülaritesini artırdığı ve Türk Hava Yolları'nın başarısının yanı sıra Türk SİHA'larını almak için birçok ülkenin sıraya girdiği vurgulandı.

ERDOĞAN İYİ BİR İŞ ÇIKARDI
Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak Ankara'nın öne çıktığı anımsatılırken, "Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik deniz ablukasını hafifletmesi, deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlaması ve esir takası müzakereleri için iyi bir iş çıkardı." denildi.

Aynı analizde, "Türkiye, NATO için önemli. Türk askerleri; Afganistan, Baltık, Bosna, Kosova ve Makedonya'da misyonlara katıldı. Ancak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engellemekle tehdit ediyorlar." ifadeleri aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Helsinki ve Stockholm yönetimlerini, askeri ittifaka üyelik süreçlerini tamamlamak için teröristlerin iadesine zorladığının altı çizildi.

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