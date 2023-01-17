Başkan Erdoğan’ın güçlenen siyaseti Batı’nın gündeminde: NATO Türkiye’den vazgeçmeyi göze alamaz

TÜRKİYE KENDİ AĞIRLIK MERKEZİNE SAHİP

Ankara'nın bazı kesimlerce Batı'yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, "Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor." denildi. Türkiye'nin, kendisini Avrupa'nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZLAR"

"NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz." ifadesi kullanılan analizde, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye'ye operasyona ilişkin, kasım ayında 'Kimseden izin alacak değiliz' demişti." tespitlerine yer verildi.