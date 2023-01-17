İBB'nin "Bakım onarım aracı" uyuşturucu sevkiyatında yakalandı! 112 kilogram esrar ele geçirildi
Daha önce Adana'da uyuşturucu ile yakalanan İBB'ye ait cenaze aracının ardından skandallara bir yenisi de İstanbul'da eklendi. CHP'li İmamoğlu'nun Başkanlığını yaptığı İBB'nin araçları uyuşturucu sevkiyatına devam ediyor. Başakşehir'deki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.
Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklaya göre; Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 16 Ocak'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınılması üzerine operasyon yaptı.
Başakşehir'de belirlenen adreste yapılan incelemelerde üzerine, İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan ve "Bakım onarım aracı" yazan kapalı kasa kamyonetten, farklı bir araca uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği görülmesi üzerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonun devamında belirlenen adreslerde 2 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
İBB ARACI ADANA'DA DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMIŞTI
Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze nakil aracında 24'ü esrar tozu olmak üzere 144 kg esrar yakalandı. Otoyolda durdurulan aracın sürücüleri ifadelerinde, İBB çalışanı olduklarını açıklayarak uyuşturucu ticaretinin bütün detaylarını anlattı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenerek durdurdukları İBB Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracında yaptıkları aramada, 24 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.
İMAMOĞLU YİNE İNKAR ETTİ
İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu bulunmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığını ima eden açıklamalar yapsa da uyuşturucu taşırken yakalanan şoförler ifadelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mezarlık Müdürlüğü Araç İşletme Şefliğinde şoför olarak çalıştıklarını açıkladı. SABAH, o şoförlerin ifadelerine ulaştı.
Şüphelilerden Bünyamin Samancı, Ersin Erbay ile birlikte İBB'de şoför olarak çalıştıklarını belirterek, "Ersin ile birlikte otururken maddi sıkıntılarımdan bahsettim. Yaklaşık 100 bin lira borcum olduğunu ve bunu nasıl ödeyeceğimi bilmediğimi, oğlumun da askerde olduğunu söyledim.
Ersin de bana üzüldü ve 'Sana yardımcı olacağım, bir iş söylediler, onu yapalım mı?' dedi. Ben de işin ne olduğunu sordum. 'Diyarbakır'a gidip oradan ot alıp İstanbul'a getireceğiz. Bu iş için bize 100 bin lira para verecekler' dedi. Ben de zor durumda olduğum için daha önce hiç yapmadığım bu işi kabul ettim" ifadelerini kullandı.
"100 BİN LİRA PARA ALDIK"
Diyarbakır'a gittiklerinde Hamdullah Kara'nın Ersin Erbay'ın telefonuna konum attığını ve konuma gittiklerini kaydeden Samancı, "Hamdullah Kara bizi karşıladı ve hazırlamış olduğu içerisinde ot olduğunu bildiğimiz poşetleri araca kendisi yükledi. Araca yüklerken kendisine ben ve Ersin yardım ettik. Hamdullah Kara bana siyah ve beyaz poşet içerisinde 100 bin lira para verdi.
Ben parayı aldıktan sonra saydım ve geri poşetin içerisine koydum. İstanbul'da poşetleri nereye götüreceğimizi ve kime teslim edeceğimizi bilmiyorum. Aldığımız kişi bize konum atacaktı" dedi. Cenaze aracının diğer şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaş ile İBB Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylemişti.
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