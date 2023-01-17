İBB'nin "Bakım onarım aracı" uyuşturucu sevkiyatında yakalandı! 112 kilogram esrar ele geçirildi

Şüphelilerden Bünyamin Samancı, Ersin Erbay ile birlikte İBB'de şoför olarak çalıştıklarını belirterek, "Ersin ile birlikte otururken maddi sıkıntılarımdan bahsettim. Yaklaşık 100 bin lira borcum olduğunu ve bunu nasıl ödeyeceğimi bilmediğimi, oğlumun da askerde olduğunu söyledim.

Ersin de bana üzüldü ve 'Sana yardımcı olacağım, bir iş söylediler, onu yapalım mı?' dedi. Ben de işin ne olduğunu sordum. 'Diyarbakır'a gidip oradan ot alıp İstanbul'a getireceğiz. Bu iş için bize 100 bin lira para verecekler' dedi. Ben de zor durumda olduğum için daha önce hiç yapmadığım bu işi kabul ettim" ifadelerini kullandı.