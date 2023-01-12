CHP’li Gürsel Tekin’den HDP’ye bakanlık vaadi: Benim hiç geri vitesim yok elbette veririz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. "HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız." diyen Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"

Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti

"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.