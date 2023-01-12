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Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Kabil’de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde dün meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı. Açıklama, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya hesabından geldi.

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