Türkiye’nin geleceği için 2023’e 778 proje hazırlandı! 127 Milyar TL’lik yatırım

Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 28 milyar 87 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 23 milyar 69 milyon 953 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 8 milyar 941 milyon liralık pay ayrıldı.

Kara yolu yatırımları için 29 milyar 540 milyon 425 bin lira ödenek öngörüldü. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 29 milyar 67 milyon 595 bin lira tahsis edilirken Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 473 milyon lira sağlanacak. Öte yandan otoyol yatırımları için ayrılan tutar ise 4,4 milyar lira oldu.