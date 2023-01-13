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Başkan Erdoğan Muğla’ya gidiyor! Tamamlanan yatırımların açılışını yapacak

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Başkan Erdoğan Muğla’ya gidiyor! Tamamlanan yatırımların açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla’da toplu açılış törenine katılacak. 14 Ocak’ta Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında saat 13.00’da gerçekleştirilecek açılış töreninde sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilecek.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli açılışlar yapmak için Muğla'mıza geliyor. Muğlalı hemşerilerimiz; 20 yıldır girdiği her seçimi açık ara kazanan, Muğla'mızı devasa yatırımlara kavuşturan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyor.

Muğla'mızda; ulaşımdan eğitime, gençlikten spora, kültürden turizme, çevreden sağlığa, ormandan sulama projelerine kadar her alanda büyük yatırımlara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ocak günü saat 1.00'da yapılacak toplu açılış programına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

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