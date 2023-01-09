Gözler Karadeniz'deli Sakarya Gaz Sahası'nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa yürüdüğü bu dönemde tüm gözler Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na çevrilmiş durumda. Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat'a bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Doğal gaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından çok önemli. Denizin 9 bin metre dibine inme yeteneğine sahibiz.Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...