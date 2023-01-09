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Haberler Galeri Gözler Karadeniz'deli Sakarya Gaz Sahası'nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi 

Gözler Karadeniz'deli Sakarya Gaz Sahası'nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi 

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa yürüdüğü bu dönemde tüm gözler Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na çevrilmiş durumda. Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat'a bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Doğal gaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından çok önemli. Denizin 9 bin metre dibine inme yeteneğine sahibiz.Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:07
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Gözler Karadeniz’deli Sakarya Gaz Sahası’nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Sakarya Gaz Sahası'ndayız... Binlerce çalışan... Sondaj ve destek gemileri... Aralıksız 7/24 mesai... Bir MEGA proje.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "İddialıyız" diyor:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler Karadeniz’deli Sakarya Gaz Sahası’nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

- Dünya ile yarışıyoruz.
Öyle büyük bir yarış ki... Filyos'ta... Bölgede... Karadeniz'de yapılanlar öylesine baş döndürücü ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözü, her şeyi özetliyor:
- 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor.

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Gözler Karadeniz’deli Sakarya Gaz Sahası’nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

BRİFİNG
Teknik bilgiler... Ayrıntılar... Araştırmalar... Raporlar...
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i dinlerken bazı notlar alıyoruz...
Bir kısmı "yazılmamak" üzere.

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Gözler Karadeniz’deli Sakarya Gaz Sahası’nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Brifingin "can alıcı" cümlesi:
- Doğalgaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından son derece önemli.

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Gözler Karadeniz’deli Sakarya Gaz Sahası’nda! TPAO Genel Müdürü: Dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz | Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

DÜNYA REKORU
Türkiye... Denizde... Zeminin 2 bin metre... 2 bin 500 metre derinliğinde doğalgaz arıyor... Ve buluyor... Büyük başarı.
Ayrıca...
Çok daha büyük başarılara imza atabilecek olanaklar yine Türkiye'nin elinde.