Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şule Yüksel Şenler, eserleri, kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Öyle insanlar vardır ki bize fener olurlar, var oluş gayemizi hatırlatırlar. İnsanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Vakfımızın kapıları, genç kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır.

Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşelerine ve kitap sayfalarına hapsetmemesiydi. Şule Yüksel Şenler, kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır. Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir.