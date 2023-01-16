Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Yürekli bir dava kadınıydı" dediği Şule Yüksel Şenler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Dönemin Cumhurbaşkanı tehdit etti. Soruşturmalar eksik olmadı ama o yılmadı" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Şule Yüksel Şenler, eserleri, kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Öyle insanlar vardır ki bize fener olurlar, var oluş gayemizi hatırlatırlar. İnsanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Vakfımızın kapıları, genç kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır.
Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşelerine ve kitap sayfalarına hapsetmemesiydi. Şule Yüksel Şenler, kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır. Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir.
Kamu kurumlarında başörtülü kadınlarımızın hiçbir baskıya uğramadan çalışabilmesinin önünü açtık. Allah'a hamdolsun artık başörtülü valimiz, savcımız, doktorumuz da var. İmam hatip okullarına ve meslek liselerinde katsayı zulmünü kaldırdık. Kur'an-ı kerimi seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağladık. Darbe dönemi düzenlemelerini tarihe gödük. Hiçbir insanımızın inancından, saçından, sakalından ötekileştirilmediği bir huzur zeminini tesis ettik.
Genç kızlarımız başörtüeriyle devletin her kademesinde görev yapabiliyor. Siyasi görüşüyle meslek hayatı arasında hiçkimse bir zorbalığa maruz kalmıyor.
Kısa süre önce Meclis'in takdirine sunulan Anayasa değişikliği teklifiyle artık hiçkimse sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir. Artık kimse ikna odası utancını kimse yaşatamayacaktır. Bunu Anayasa zeminine oturtalım dedik, arkadaşlarımız ziyarete gitti. Ama hanımefendiler ve beyefendiler kabul etmediler.
Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sapkınlığın daha fazla zehirlemesine set çekmek istiyoruz. Anayasa değişikliği teklifine hiçbir vekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine cevap vermesidir.
Altını çizerek söylüyorum, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne millet, ne de kadınlarımız affedecektir. Meclis'te kararı alamazsak kilidi milletin iradesi açacak. Millet iradesine gideceğiz. Tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.
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