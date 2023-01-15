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Meral Akşener'in neden hastanelik olduğu ortaya çıktı: "Adaylık çekişmelerine kalbi dayanmadı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Meral Akşener’in neden hastanelik olduğu ortaya çıktı: Adaylık çekişmelerine kalbi dayanmadı

Kalp çarpıntısı şikayetiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Akşener'in hastanelik olmasına neden olan gelişmeleri kaleme aldı. Öztürk, parti içerisindeki 'adaylık çekişmeleri' nedeniyle Akşener'in rahatsızlandığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Parti kurmayları tarafından hayati tehlikesi olmadığı açıklanan Akşener, o geceyi hastanede geçirmiş ve ertesi gün taburcu edilmişti.

Yaşananlar sonrasında Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde, Meral Akşener'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaşananları anlattı.

ADAYLIK ÇEKİŞMELERİ YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDU

Öztürk'ün iddiasına göre; İYİ Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde yaşanan adaylık çekişmelerinin Meral Akşener'i hasta etti.

2019 yılından bu yana Ankara İl Başkanlığı görevi yapan Yetkin Öztürk milletvekili adayı olmak için görevini bıraktı. Bu istifanın ardından il başkanlığı için yoğun bir kulis başladı. Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Batuhan Yılmaz, İl Teşkilat Başkanı Serkan Bedirhanoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu adaylıklarını açıkladı. Keçiören eski ilçe başkanı Serdar Tunç da adaylığını duyurdu.

ADAYLAR YARIŞTAN ÇEKİLDİ: 15 TEMMUZ TWEET'LERİ ORTAYA ÇIKTI

Birden fazla adayla seçime gitmek istemeyen parti yönetimi yapılan görüşmeler sonrası Kevser Ofluoğlu ile Serkan Bedirhanoğlu, Avukat Batuhan Yılmaz lehine adaylıktan çekildi.

Serdar Tunç'un adaylığını açıklamasından sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece attığı twitler ortaya döküldü.

FETÖ TWİTLERİ AKŞENER'İ RAHATSIZ ETTİ

Tunç'un, FETÖ lehine olan bu tweet'leri basına düşünce genel merkezde de büyük rahatsızlık yarattı.

Meral Akşener, bu durumu öğrenince, Tunç'un adaylıktan çekilmesini istedi.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın desteklediği Tunç, tweet'lerinin yarattığı olumsuz hava üzerine adaylıktan çekildi.

KORAY AYDIN RAHATSIZLIĞI

Serdar Tunç'u destekleyen Koray Aydın da, diğer aday Avukat Batuhan Yılmaz'ın da adaylıktan çekilmesini istedi. Tartışma bunun üzerine büyüdü.

Bu gelişmelerin ardından parti yönetimi iki aday karşısında ikiye bölündü. Durumdan rahatsız olan Meral Akşener, parti merkezinde taraflarla bir araya geldi.

Gruplaşmanın partiye zarar vereceği ve bölünmüşlük yaratacağı üzerinde duruldu. Bunun ardından iki adayın da seçimden çekilmesinin doğru olacağı ifade edildi.

MERAL AKŞENER'İN KALBİ DAYANMADI

14 Ocak'ta yapılması beklenen Ankara İl Başkanlığı seçimleri bu sebeplerden dolayı yapılamadı.

Bu yaşanan gerilime ise Genel Başkan Meral Akşener'in kalbinin dayanamadığı ifade edildi.

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