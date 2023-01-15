Meral Akşener'in neden hastanelik olduğu ortaya çıktı: "Adaylık çekişmelerine kalbi dayanmadı"

KORAY AYDIN RAHATSIZLIĞI

Serdar Tunç'u destekleyen Koray Aydın da, diğer aday Avukat Batuhan Yılmaz'ın da adaylıktan çekilmesini istedi. Tartışma bunun üzerine büyüdü.

Bu gelişmelerin ardından parti yönetimi iki aday karşısında ikiye bölündü. Durumdan rahatsız olan Meral Akşener, parti merkezinde taraflarla bir araya geldi.

Gruplaşmanın partiye zarar vereceği ve bölünmüşlük yaratacağı üzerinde duruldu. Bunun ardından iki adayın da seçimden çekilmesinin doğru olacağı ifade edildi.

MERAL AKŞENER'İN KALBİ DAYANMADI

14 Ocak'ta yapılması beklenen Ankara İl Başkanlığı seçimleri bu sebeplerden dolayı yapılamadı.

Bu yaşanan gerilime ise Genel Başkan Meral Akşener'in kalbinin dayanamadığı ifade edildi.