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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yarkadaş konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SON DAKİKA | Meral Akşener, kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Partiye yakın kaynaklar ise, Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

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