İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yarkadaş konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SON DAKİKA | Meral Akşener, kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
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