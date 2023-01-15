Başkan Erdoğan’a Gülşen Gülşen Taşol'dan 21 yıllık fotoğraf sürprizi! "O bilgisayar geldi..."

Gülşen Taşol, "Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi.

Başkan Erdoğan '"Nerede oldu bu" sorusuna Taşoüğlu, "İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı" cevabı üzerine, "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" sözleriyle yanıt verdi.