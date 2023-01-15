Başkan Erdoğan’a Gülşen Gülşen Taşol'dan 21 yıllık fotoğraf sürprizi! "O bilgisayar geldi..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 2002 yılında fotoğraf çektiren genç kız Muğla Gençlik Buluşması'nda sürpriz yaptı. 21 yıl önceki fotoğrafını gösteren üniversite öğrencisi Gülşen Taşol, "Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var” dedi. Başkan Erdoğan ise “Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor” yanıtını verdi. O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Taşol, “Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki toplu açılış töreninin ardından Fethiye ilçesinde gençler ile buluştu.
21 YILLIK FOTOĞRAF SÜRPRİZİ
2023 yılının ilk gençlik buluşmasını Antalya'da gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada kendisine sanatçı Cengiz Kurtoğlu sürprizi yapılmıştı.
Muğla'da ise Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisi Gülşen Taşol, 21 yıl önce Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafı ile sürpriz yaptı.
Gülşen Taşol, "Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi.
Başkan Erdoğan '"Nerede oldu bu" sorusuna Taşoüğlu, "İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı" cevabı üzerine, "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" sözleriyle yanıt verdi.
"BİLGİSAYARI HALA SAKLIYORUM"
O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Gülşen Taşol, "Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim." dedi.
Başkan Erdoğan'ın, "Peki o bilgisayar duruyor mu?" sorusuna, "Saklıyorum, klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum." diyen Taşol, "Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu anımı şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız." açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan, Taşol'dan annesine selam söylemesini istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
- Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?
- Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!
- Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...
- Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...
- GAZİANTEP FK-FB MAÇ CANLI İZLE | Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip!
- e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama
- Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Gizem Avcı nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Asena Demirbağ nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- 0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?
- Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? Survivor Cansu Tuman nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...