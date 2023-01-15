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Başkan Erdoğan’a Gülşen Gülşen Taşol'dan 21 yıllık fotoğraf sürprizi! "O bilgisayar geldi..."

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Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Başkan Erdoğan’a Gülşen Gülşen Taşol’dan 21 yıllık fotoğraf sürprizi! O bilgisayar geldi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 2002 yılında fotoğraf çektiren genç kız Muğla Gençlik Buluşması'nda sürpriz yaptı. 21 yıl önceki fotoğrafını gösteren üniversite öğrencisi Gülşen Taşol, "Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var” dedi. Başkan Erdoğan ise “Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor” yanıtını verdi. O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Taşol, “Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki toplu açılış töreninin ardından Fethiye ilçesinde gençler ile buluştu.

21 YILLIK FOTOĞRAF SÜRPRİZİ

2023 yılının ilk gençlik buluşmasını Antalya'da gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada kendisine sanatçı Cengiz Kurtoğlu sürprizi yapılmıştı.

Muğla'da ise Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisi Gülşen Taşol, 21 yıl önce Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafı ile sürpriz yaptı.

Gülşen Taşol, "Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi.

Başkan Erdoğan '"Nerede oldu bu" sorusuna Taşoüğlu, "İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı" cevabı üzerine, "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" sözleriyle yanıt verdi.

"BİLGİSAYARI HALA SAKLIYORUM"

O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Gülşen Taşol, "Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim." dedi.

Başkan Erdoğan'ın, "Peki o bilgisayar duruyor mu?" sorusuna, "Saklıyorum, klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum." diyen Taşol, "Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu anımı şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan, Taşol'dan annesine selam söylemesini istedi.

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