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CHP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçiler aracın önünü kesti korumalar darbetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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CHP’nin kalesinde Kılıçdaroğlu’na protesto: İşçiler aracın önünü kesti korumalar darbetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İzmir'de, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve kendisiyle görüşmek isteyen bir grup işçiyi görmezden geldi. Zam talebiyle slogan atan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki temel atma törenlerine katıldı.

İŞÇİLER HAKLARINI ALAMADIĞINI SÖYLEYİP KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Çiğli Belediyesine ait ÇİBEL Şirketi çalışanları da törenlerdeydi. İşçiler, belediye yönetiminin haklarını vermediğini öne sürdü.

SOYER VE KILIÇDAROĞLU ÇAĞRILARA KAYITSIZ KALDI

Zam taleplerini Kılıçdaroğlu sahnedeyken duyurmaya çalıştılar ancak CHP lideri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alandan yükselen protesto seslerine kayıtsız kaldı.

Kılıçdaroğlu'ndan bekledikleri yanıtı alamayan belediye işçileri, törenin ardından CHP Genel Başkanı'nın içinde bulunduğu araca yöneldi.

KORUMALAR ENGELLEDİ ARBEDE ÇIKTI

Ancak bu kez de koruma engeliyle karşılaştılar. Çiğli Belediyesi işçileriyle korumalar arasında kısa süreli arbede çıktı.

İŞÇİLERLE GÖRÜŞMEDİ

İşçilerle görüşmeyen Kılıçdaroğlu, daha sonra tören alanından ayrıldı.

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