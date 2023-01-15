CHP’nin kalesinde Kılıçdaroğlu’na protesto: İşçiler aracın önünü kesti korumalar darbetti

KORUMALAR ENGELLEDİ ARBEDE ÇIKTI

Ancak bu kez de koruma engeliyle karşılaştılar. Çiğli Belediyesi işçileriyle korumalar arasında kısa süreli arbede çıktı.

İŞÇİLERLE GÖRÜŞMEDİ

İşçilerle görüşmeyen Kılıçdaroğlu, daha sonra tören alanından ayrıldı.