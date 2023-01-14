TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "kimyasal silah" iftirası atan ve 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliyesi sonrası yeni skandallara imza attı. Fincancı yaptığı açıklamalarda pişman olmadığını söyledi. Fincancı "Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum." dedi.