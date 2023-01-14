14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2023 00:39
Güncelleme:14.01.2023 00:46
Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "kimyasal silah" iftirası atan ve 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliyesi sonrası yeni skandallara imza attı. Fincancı yaptığı açıklamalarda pişman olmadığını söyledi. Fincancı "Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum." dedi.
Fincancı’dan tahliye sonrası yeni skandal
Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi
Türkiye'nin en büyük çevre hareketi
Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya özel tebrik
Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel tebrik
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sadece kınayarak kaçamazlar
"Sadece kınayarak kaçamazlar"
Rami Kışlası Kütüphane oldu
Rami Kışlası Kütüphane oldu
Türkiye Yüzyılı’nda kültür
Türkiye Yüzyılı'nda kültür
Rami Kütüphanesi’nin dönüşüm hikayesi!
Rami Kütüphanesi’nin dönüşüm hikayesi!
Kütüphanede öğrencilerle sıcak sohbet!
Kütüphanede öğrencilerle sıcak sohbet!
Seçmenin önüne 3 sandık gelecek
Seçmenin önüne 3 sandık gelecek
Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe!
Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe!
Türklerden Yunanistan’a Ata mülkleri davası!
Türklerden Yunanistan’a Ata mülkleri davası!
Daha Fazla Video Göster