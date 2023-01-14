Beyaz Saray'dan Türkiye için F-16 kararı! Biden yönetimi harekete geçiyor
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin gelecek hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürdü. Ancak yapılan açıklamada bu onay için Türkiye'den bir takım isteklerin olduğu belirtildi. İşte detaylar...
BIDEN YÖNETİMİ ONAYA HAZIRLANIYOR
ABD merkezli Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.
TÜRKİYE'YE ŞARTLI ONAY!
Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.
RUSYA'YA YAPTIRIM VE NATO ONAYI
Yapılan haberde ayrıca "Washington ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'ya yaptırım uygulamak için daha fazlasını yapmaya ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya ikna etmeye çalışıyor." ifadelerini kullanıldı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'YE GİDİYOR
Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.
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