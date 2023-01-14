Beyaz Saray’dan Türkiye için F-16 kararı! Biden yönetimi harekete geçiyor

RUSYA'YA YAPTIRIM VE NATO ONAYI

Yapılan haberde ayrıca "Washington ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'ya yaptırım uygulamak için daha fazlasını yapmaya ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya ikna etmeye çalışıyor." ifadelerini kullanıldı.