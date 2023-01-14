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İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yelkenli tekneyle yasal olmayan yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı.

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