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Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik kararlar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik kararlar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi...Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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