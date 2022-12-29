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Son dakika: Yunanistan ölüme itti! 17 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: Yunanistan ölüme itti! 17 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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