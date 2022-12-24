24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de "şok evleri" operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı! 5 organizatör gözaltında

İzmir'de "şok evleri" operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı! 5 organizatör gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
ABONE OL
İzmir’de şok evleri operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı! 5 organizatör gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" düzenlenen operasyonda, 91 yabancı uyruklu yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA