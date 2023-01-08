08 Ocak 2023, Pazar
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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın zırhlı araç ve beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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