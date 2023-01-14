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Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne provokatif yanıt: "Bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek"

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Miçotakis’ten Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözüne provokatif yanıt: Bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamalarda yine Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hedef alan Miçotakis,"Bir gecede geleceğim diye bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi provokasyon çılgınlığı yapmakla suçlayan Miçotakis Türkiye'nin uluslararası izolasyona gömüleceğini belirtti. İşte detaylar...

Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleriyle gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi "provokasyon çılgınlığı" ile suçlayan Miçotakis haddini aştı.

"BİR GECE GELECEĞİM DİYE BAĞIRANLAR..."

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hedef alan Miçotakis "Bir gecede geleceğim diye bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI İZOLASYONA GÖMÜLECEK"

Miçotakis sözleriyle Türkiye'yi hedef alırken "Ancak Ankara sesini yükselttikçe, sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç kimse, hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez" dedi.

"LOZAN ANTLAŞMASI'NA SADIK KALIYORUZ"

Miçotakis, ülkesinin "saldırganlığa" karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve Lozan Barış Antlaşması'na "sadık" kaldığını savundu.

Tehditlere karşı "kapalı" olduklarını belirten Miçotakis, "Ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle, biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

"MANTIKSIZ OLANLA DİYALOG OLMAZ"

Miçotakis, "Diyaloğa her zaman hazır olduklarını, mantıksız olanla diyalog olmayacağını" belirterek, "Bir gece ansızın geleceklerini haykırdıkları sürece, sadece bir gece uyanıp aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler" diye konuştu.

Miçotakis, "ulusal ve Avrupa sınırlarını" korunmaya devam edeceklerini söyledi.

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