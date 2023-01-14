Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne provokatif yanıt: "Bağıranlar sert bir gerçeklik sınavına girecek"

"LOZAN ANTLAŞMASI'NA SADIK KALIYORUZ"

Miçotakis, ülkesinin "saldırganlığa" karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve Lozan Barış Antlaşması'na "sadık" kaldığını savundu.

Tehditlere karşı "kapalı" olduklarını belirten Miçotakis, "Ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle, biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.