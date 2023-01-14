CHP yandaşı Can Ataklı ve FETÖ'cü hain Cevheri Güven 6'lı masanın kirli planını ifşa etti: Binlerce bürokrat kovulacak! Liste hazır
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanırken, kirli pazarlıklar da deşifre oluyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde çıkaracağı ilk kararnameyi açıkladı. MİT, Bakanlıklar, emniyet müdürlüğü, valilikler, kaymakamlıklara kadar binlerce bürokratı işinden edeceklerini söyleyen Can Ataklı, kuvvet komutanlarının, emniyet müdürlerinin, valilerin bir gecede değişeceğini söyledi. Ataklı, 6'lı masada çok etkili bir isimle konuştuğunu belirterek, "Çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi" bilgisini aktardı.
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, 6'lı masa ile ilgili çok etkili bir kişi ile konuştuğunu, bu konuşmada muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının seçilir seçilmez 9 bin kişiyi ilk gece görevden alacağını söyledi.
Ataklı, MİT müsteşarları, emniyet müdürleri, valiler, bürokratlar, kuvvet komutanları gibi kritik mevkilerin bir gecede boşaltılacağını belirterek, yerlerine hemen 9 bin kişinin atanacağını ifade etti.
"9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR"
CHP yandaşı açıklamaları ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 6'lı masanın politikalarında çok etkili bir isimle görüştüğünü söyledi. Ataklı, bu isimle aralarında geçen çarpıcı konuşmayı şu sözlerle anlattı:
Geçenlerde çok etkili biri ile görüştüm. 6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var.
"TEMMUZ 2018'DEN İTİBAREN TÜM ATANANLAR GÖREVDEN ALINACAK"
Ataklı, Cumhurbaşkanı seçilen ismin ilk işinin, başkanlık sistemi sonrası göreve gelen isimleri sorgusuz sualsiz görevden almak olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek.
"MİT, EMNİYET, GENELKURMAY, REKTÖRLER..."
Ataklı, görevdena lınacak 9 bin kişinin çalıştığı kurumları da tek tek açıkladı, "9 bin kişilik liste... Rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri, emniyet teşkilatına adamlar atanacak." dedi.
İLK SİNYAL FİRARİ FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN
Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizinin yanında 6'lı masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, yürütülen kirli ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.
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