CHP yandaşı Can Ataklı ve FETÖ’cü hain Cevheri Güven 6’lı masanın kirli planını ifşa etti: Binlerce bürokrat kovulacak! Liste hazır

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, 6'lı masa ile ilgili çok etkili bir kişi ile konuştuğunu, bu konuşmada muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının seçilir seçilmez 9 bin kişiyi ilk gece görevden alacağını söyledi.

Ataklı, MİT müsteşarları, emniyet müdürleri, valiler, bürokratlar, kuvvet komutanları gibi kritik mevkilerin bir gecede boşaltılacağını belirterek, yerlerine hemen 9 bin kişinin atanacağını ifade etti.