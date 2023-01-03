İstanbul'da terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ adına ülkemizde turistlere ve turizm tesislerine yönelik terör saldırısı hazırlığında olan bir terörist yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi bir terörist, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı ve o videoda ülkemize yönelik terör saldırısı düzenlenmesi, özellikle yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde terör saldırıları gerçekleştirilmesi yönünde terör örgütü üyelerine yönelik propaganda yaptı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; tehdit içerikli o videonun M.A. isimli kişi tarafından oluşturulduğunu tespit etti. O terörist operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
TURİZM TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ
M.A.'nın yakalandığı adreste ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. O dijital materyaller içerisinde söz konusu video da bulundu. Dijital materyallerden, terör örgütü DEAŞ adına terör saldırılarında ve bazı faaliyetlerde bulunmak üzere terör örgütü DEAŞ'a yeni katılım yapan bir kişiye ait olan ve söz konusu kişinin terör örgütü DEAŞ'a biat ettirildiği bir video da çıktı. M.A. isimli söz konusu kişinin ülkemizde bulunan yerli ve yabancı turistlere ve özellikle turizm tesislerine yönelik terör saldırıları hazırlığı içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Adreste yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, sözde bayrakları ve bunların hazırlanmasında kullanılan şablon, boya ve kalıplar da ele geçirildi. Adreste ayrıca bıçak ve keser gibi kesici aletler de bulundu.
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