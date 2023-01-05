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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK’ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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