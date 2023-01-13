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İletişim Başkanı Altun'dan The National News'e sert yanıt: Başkan Erdoğan bölgede barış ve istikrara hizmet etmiştir

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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İletişim Başkanı Altun’dan The National News’e sert yanıt: Başkan Erdoğan bölgede barış ve istikrara hizmet etmiştir

The National News gazetesinin Türkiye’nin dış ve milli güvenlik politikası ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik haksız ve gerçek dışı ifadeler içeren köşe yazısını eleştiren bir mektup kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları, milletimizin çıkarlarını yansıtır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir aktör haline gelen ülkemiz, emrivakileri ve uluslararası hukuk ihlallerini kabul etmeksizin yapıcı ve istikrarlaştırıcı adımlar atmayı sürdürecektir" dedi. Altun ayrıca, "Yabancı devletlerin ne düşündüğünden bağımsız olarak ülkemizin geleceğini ancak seçimlerde oy kullanacak Türk vatandaşları belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

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