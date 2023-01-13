Emine Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı yapılan Rami Kütüphanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin en büyük, dünyanınsa en geniş alana yayılmış 3'üncü kütüphanesi. Milletimize hayırlı olsun." mesajını verdi.
Emine Erdoğan paylaşımında, "250 yılı aşkın tarihi olan Rami Kışlası'nı çok amaçlı bir kültür merkezi ve her yaşa hitap eden bir kütüphane olarak milletimizin hizmetine kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Ülkemizin en büyük, dünyanınsa en geniş alana yayılmış 3'üncü kütüphanesi. Milletimize hayırlı olsun." dedi.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"
Erdoğan, "2,5 milyonu aşkın kitaba ev sahipliği yapan kütüphanenin kitapseverlerin vazgeçilmez duraklarından birisi olacağına inanıyorum. 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 36 bin metrekarelik kapalı alanıyla restore edilen eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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