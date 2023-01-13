Emine Erdoğan’dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Emine Erdoğan paylaşımında, "250 yılı aşkın tarihi olan Rami Kışlası'nı çok amaçlı bir kültür merkezi ve her yaşa hitap eden bir kütüphane olarak milletimizin hizmetine kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Ülkemizin en büyük, dünyanınsa en geniş alana yayılmış 3'üncü kütüphanesi. Milletimize hayırlı olsun." dedi.