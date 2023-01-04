Ali Babacan’ın HDP sözlerini adeta doğruladı! DEVA Partisi’nden tepki toplayan Anayasa çıkışı: Anayasa’dan ’Türk’ tanımını kaldırmak istiyoruz

Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BABACAN'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Babacan'ın bu açıklamasına ise altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşat Zorlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki göstermişti.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.