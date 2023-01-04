Ali Babacan'ın HDP sözlerini adeta doğruladı! DEVA Partisi'nden tepki toplayan Anayasa çıkışı: Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi dikkat çekiyor. Yaşanan son süreçte özellikle DEVA Partisi ile HDP arasında başlayan yakınlaşmanın da perde arkası merak konusu oldu. Ali Babacan'ın Saraçhane'de terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi sonrası verdiği adaylık sinyali dikkat çekerken "HDP ile yakın diyaloğumuz var" sözleri de siyasette en çok konuşulan konular arasına girdi. Babacan'ın göz kırpmaları sonrası DEVA Partisi'nden konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı bir radyo programında Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı. Sözleri sonrası sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan Oktar sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek olayı toplamaya çalıştı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine doğru gidilirken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık savaşının yanında dikkat çeken bir diğer konu da DEVA Partisi ile HDP arasında başlayan yakınlaşma.
BABACAN'DAN ADAYLIK SİNYALİ
Adaylık konusunda başta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar gündeme gelirken, Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlediği operasyonla ittifak içinde yeni bir kriz yaşandı. Bu tartışmalar sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında adaylık sinyali verdi.
Babacan yaptığı açıklamada kullandığı "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı.
KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE BABACAN'I ÖNERECEK
Bu gelişmelerin gölgesinde açıklamalarda bulunan CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuşarak Babacan'ın adaylık ihtimalini doğruladı.
KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ
Diğer yandan HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BABACAN'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
Babacan'ın bu açıklamasına ise altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşat Zorlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki göstermişti.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.
"ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Babacan'ın bu çıkışı sonrasında partideki isimler de konu hakkında açıklamalarda bulunurken DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.
ETNİK KİMLİĞE ATIF YAPILMAYACAK
Oktar "Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz.
"TÜRK ANNE BABADAN DOĞMA KURALI YERİNE BUNU ÖNERİYORUZ"
Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. O maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Mevcut maddede 'Türk anne babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."
Sanem Oktar sözleri sonrası büyük tepki toplarken sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Konunun çarpıtıldığını söyleyen Oktar "Şu teklifimizi ifade etmiştim. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili esaslar dil, din, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir." diyerek olayı toplamaya çalıştı.
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