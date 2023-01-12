TİTCK’den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddialara yanıt

"Bağımlılıkla mücadele ilacının Yurt Dışı İlaç Listesi'nden çıkarılarak hastaların tedavisiz bırakıldığı gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde iddia edilen implant formundaki ilacın etken maddesi 'naltrexone hydrochloride'dir. Bahse konu implant formundaki ilacın aynı etken maddeli 2 farklı tablet formu listede bulunmaktadır. Bu ilaçlara ek olarak madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan farklı etkin maddeli Kurumumuzca ruhsatlanmış ilaçlar da bulunmakta olup, hastalar ve hastaneler tarafından bu ilaçların temin edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Haberde konu edilen ürün için Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 08.11.2021 tarihinde ilgili ilacın Yurt Dışı İlaç Listesi'ne eklenmesi talebi ile Kurumumuza başvuru yapılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde ilgili ürün 04.02.2022 tarihli Liste'ye eklenmiştir. Bununla birlikte geçen sürede artan yan etki bildirimlerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı tarafından kurumumuzdan 'cilt altı implant tedavisinin ve tedavide elde edilen sonuçların bilimsel yönden etkinliğinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığına ilişkin' görüş talebinde bulunulmuş, bu nedenle ilgili ürün için yeniden değerlendirme yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur."