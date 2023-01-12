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İstanbul merkezli 6 ilde ‘hayali ihracat’ operasyonu: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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İstanbul merkezli 6 ilde ‘hayali ihracat’ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun süredir sahte fatura ve evrak düzenleyerek gerçekleştirdikleri hayali ihracatla devleti yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen aralarında gümrük müşavirleri ve firma sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

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